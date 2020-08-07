Четыре украинские компании тестируют препараты для лечения коронавируса

Препараты не новые, но они, возможно, смогут лечить и коронавирусную инфекцию.

В Украине сейчас четыре фармацевтические компании проводят клинические исследования медицинских препаратов для лечения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

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По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в нашей стране есть достаточное количество высокопрофессиональных специалистов, которые могут создать лекарства для лечения коронавируса, а также вакцину от него.

Компания “Фармак“ надеется, что ее препаратом “АМИЗОН MAKC“ можно будет лечить коронавирус, и поэтому проводит сейчас соответствующие клинические испытания.

Компания “Интерхим“ испытывает в этих целях свой препарат “Амиксин ІС“. Кроме того, “Борщаговский ХФЗ“ проводит клинические исследования препарата “Корвитин“, а компания “Биофарма Плазма“ – препарата “Биовен“.

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Это не новые препараты, но они, возможно, смогут лечить и коронавирусную инфекцию.

Ранее в Китае объявили об успешном завершении второго этапа испытаний вакцины от COVID-19. Почти у всех больных с COVID-19 во время эксперимента появился иммунитет на этот вирус.