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Четыре украинские компании тестируют препараты для лечения коронавируса

Комментариев: 2
Препараты не новые, но они, возможно, смогут лечить и коронавирусную инфекцию.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Украине сейчас четыре фармацевтические компании проводят клинические исследования медицинских препаратов для лечения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

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По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в нашей стране есть достаточное количество высокопрофессиональных специалистов, которые могут создать лекарства для лечения коронавируса, а также вакцину от него.

Компания “Фармак“ надеется, что ее препаратом “АМИЗОН MAKC“ можно будет лечить коронавирус, и поэтому проводит сейчас соответствующие клинические испытания.

Компания “Интерхим“ испытывает в этих целях свой препарат “Амиксин ІС“. Кроме того, “Борщаговский ХФЗ“ проводит клинические исследования препарата “Корвитин“, а компания “Биофарма Плазма“ – препарата “Биовен“.

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Это не новые препараты, но они, возможно, смогут лечить и коронавирусную инфекцию.

Ранее в Китае объявили об успешном завершении второго этапа испытаний вакцины от COVID-19. Почти у всех больных с COVID-19 во время эксперимента появился иммунитет на этот вирус. 

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Теги: СНБО, коронавирус
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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    07.08.2020, 16:19
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Мля, опять тащат этот бесполезный Амизон. С тем же результататом людей можно кормить пищевой содо
hcr    07.08.2020, 15:37
Оценка:  -4
hcr
"Препараты не новые," и шо же они тогда тестируют? А на тестирование лимонов 50 по любэ выделили.
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