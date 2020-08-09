Сухо и солнечно: синоптики рассказали, какими будут выходные

В субботу дожди будут только в Карпатах, а в воскресенье, возможно, в Киеве.

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что на выходных, 8-9 августа, в Украине будет сухая и солнечная погода. Днем - +26 - +33 градуса, а ночью - +15 - +22 градуса.

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В субботу, 8 августа, дожди возможны только в Карпатах. На остальной территории Украины осадки не ожидаются. В воскресенье, 9 августа, дожди с грозами могут быть местами на севере и западе страны. Сухо в южных, восточных и центральных районах.

В Киеве в субботу температура воздуха днем составит +26+28 градусов. Будет сухая и ясная погода. А вот в воскресенье в украинской столице возможны дожди. Температура воздуха днем не изменится.

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Диденко отметила, что на следующей неделе в Украине температура воздуха немного снизится и пройдет больше дождей.

Ранее ученые Всемирной метеорологической организацией заявили, что в мире в течение 2020-2024 годов среднегодовая температура будет расти как минимум на 1 °С. Учитывались естественные колебания и влияние человека на климат.