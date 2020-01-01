Губернатор объяснил вспышку коронавируса на Буковине

Руководство области прогнозирует через две-три недели пиковую нагрузка на больницы, принимающих больных коронавирус.

Около 20% вернувшихся с курортов после сдачи тестов на COVID-19 получают положительный результат

Кицманский район Черновицкой области уже вторую неделю подряд относят к "красной" зоне распространения COVID-19 из трех свадеб, вызвавших всплеск заболеваемости. Об этом в пятницу, 7 августа, заявил губернатор Сергей Осачук на брифинге.

"Три многолюдных свадьбы, на 300-500 гостей каждая, практически загнали весь район в так называемую "красную" зону. Уже сегодня установили, что 20% всех гостей, которые были на праздновании, имеют подтвержденный COVID-19", - сказал Осачук.

Значительно большее количество людей, бывших на этих свадьбах, находится в статусе контактных лиц, уточнил губернатор.

Он также отметил, что возросло количество больных и среди отдыхающих. Около 20% вернувшихся с курортов после сдачи тестов на COVID-19 получают положительный результат.

В связи с этим руководство области прогнозирует через две-три недели пиковую нагрузку на больницы, принимающих больных коронавирус.

Как сообщалось, в Украине обновили перечни "зеленой", "желтой", "оранжевой" и "красной" карантинных зон. В "красную" зону вошли Харьков, Костопольский район Ровенской и Кицманский район Черновицкой области.

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