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В Кирилловке двух женщин унесло в море

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Женщины плавали на надувном матрасе.
Кирилловка
Кирилловка
azov.zp.ua

Вчера, 7 августа, в курортном поселке Кирилловка двух женщин на надувном матрасе унесло в море почти на километр. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС. 

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В 13:10 в Службу спасения "101" поступила информация о чрезвычайной ситуации в Азовском море. Как выяснилось, двух женщин отнесло в море на расстояние примерено в 900 метров от берега. Самостоятельно вернуться они не могли. 

Спасатели на лодке доплыли до отдыхающих и доставили их на берег. Две жительницы Запорожья, 36 и 37 лет, были очень признательны за свое спасение. Медицинская помощь им не понадобилась.

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Это уже не первый случай, когда отдыхающих на Азовском море относит далеко от берега. К счастью, чаще всего их спасают.

Ранее в Кирилловке на Федотовой косе из-за сильного ливня затопило 10 турбаз. Пришлось спасателям при помощи плавающих мотопомп откачивать воду. Последствия стихии ликвидировали 10 сотрудников ГСЧС. Они использовали пять мотопомп.

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Теги: ГСЧС, Кирилловка
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Комментариев (1)
ПродувКротов    08.08.2020, 12:24
Оценка:  0
ПродувКротов
Хорошо, что на пляже есть спасатели.
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