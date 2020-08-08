В Кирилловке двух женщин унесло в море

Женщины плавали на надувном матрасе.

Вчера, 7 августа, в курортном поселке Кирилловка двух женщин на надувном матрасе унесло в море почти на километр. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

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В 13:10 в Службу спасения "101" поступила информация о чрезвычайной ситуации в Азовском море. Как выяснилось, двух женщин отнесло в море на расстояние примерено в 900 метров от берега. Самостоятельно вернуться они не могли.

Спасатели на лодке доплыли до отдыхающих и доставили их на берег. Две жительницы Запорожья, 36 и 37 лет, были очень признательны за свое спасение. Медицинская помощь им не понадобилась.

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Это уже не первый случай, когда отдыхающих на Азовском море относит далеко от берега. К счастью, чаще всего их спасают.

Ранее в Кирилловке на Федотовой косе из-за сильного ливня затопило 10 турбаз. Пришлось спасателям при помощи плавающих мотопомп откачивать воду. Последствия стихии ликвидировали 10 сотрудников ГСЧС. Они использовали пять мотопомп.