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На Одесчине оборвался лифт с ребенком

Комментариев: 1
Лифт оборвался с 8-го этажа и совершил аварийное торможение на 3-м. О состоянии ребенка не сообщается.
Лифт пролетел пять этажей
Лифт пролетел пять этажей
facebook.com/DSNSODE

В Черноморске Одесской области в жилом доме оборвался лифт с ребенком внутри, сообщает пресс-служба местного управления ГСЧС в субботу, 8 августа.

"8 августа в 7:16 поступило сообщение о том, что в жилом доме оборвался лифт. По прибытию на место вызова спасатели установили, что в 9-ти этажном жилом доме оборвался лифт с 8-го этажа и совершил аварийное торможение на 3-м, в котором находилась ребенок", - говорится в сообщении.

С помощью шансового инструмента спасатели открыли двери лифта, ребенка, ориентировочно 10 лет, спасли и передали родителям.

Обстоятельства происшествия и личные данные ребенка устанавливаются.

Напомним, в январе в Кропивницком 18-летний юноша попал в реанимацию после падения в шахту лифта недостроенного здания.

 

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Теги: Лифт, ребенок, Одесская область, ГСЧС, Черноморск
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
BOOTSMANN    08.08.2020, 14:31
Оценка:  0
BOOTSMANN
Маленький говнюк наверняка подпрыгнул в лифте, отчего и произошло это. Ведь с четырьмя взрослыми лифты не падают...
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