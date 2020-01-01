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Перемирие на Донбасс: ООС сообщает о провокациях

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Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет, сообщили в штабе 9 августа.
На Донбассе вновь нарушается перемирие
На Донбассе вновь нарушается перемирие
Штаб ООС

За прошедшие сутки на Донбассе сепаратисты восемь раз нарушили договоренности по прекращению огня, сообщила пресс-служба штаба ООС 9 августа.

"8 августа вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам Трехсторонней контактной группы, семь из которых - вражеские огневые провокации", - говорится в сообщении.

Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника, отметили в штабе.

Кроме того, отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля этого года в рамках Трехсторонней контактной группы: инженерные работы вблизи неподконтрольного пункта Пикуза.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано.

Накануне на Донбассе побывал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что к соблюдению режима прекращения огня есть много вопросов

 

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Теги: донбасс, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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