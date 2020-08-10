Полицейские в Ровно открыли стрельбу по велосипедисту

В ночь на 10 августа в ровенскую городскую больницу был доставлен 29-летний местный житель с травмой от резиновой пули.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении работника ровенской полиции, стрелявшего из травматического пистолета по велосипедисту. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщила прокуратура Ровенской области.

По ее данным, в ночь на 10 августа в ровенскую городскую больницу был доставлен 29-летний местный житель с травмой от резиновой пули.

Со слов пострадавшего, он около 2:00 ночи ехал на велосипеде по улице Поповича, когда работники полиции начали стрелять в него из травматического пистолета.

Как сообщалось, в Одесской области пьяный водитель после остановки его автомобиля полицейскими набросился на них и покусал. Инцидент произошел в поселке Таирово Овидиопольского района.

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