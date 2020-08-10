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Полицейские в Ровно открыли стрельбу по велосипедисту

Комментариев: 2
В ночь на 10 августа в ровенскую городскую больницу был доставлен 29-летний местный житель с травмой от резиновой пули.
Законность действий полиции в Ровно расследует ГБР
Законность действий полиции в Ровно расследует ГБР
npu.gov.ua
 
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении работника ровенской полиции, стрелявшего из травматического пистолета по велосипедисту. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщила прокуратура Ровенской области.
 
 
По ее данным, в ночь на 10 августа в ровенскую городскую больницу был доставлен 29-летний местный житель с травмой от резиновой пули.
 
Со слов пострадавшего, он около 2:00 ночи ехал на велосипеде по улице Поповича, когда работники полиции начали стрелять в него из травматического пистолета.
 
Как сообщалось, в Одесской области пьяный водитель после остановки его автомобиля полицейскими набросился на них и покусал. Инцидент произошел в поселке Таирово Овидиопольского района. 

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Теги: полиция, Ровно, Ровенская область, полицейские, Национальная полиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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СлепойПью    10.08.2020, 22:10
Оценка:  0
СлепойПью
Где связь со всеми событиями?
Сколько же вы будете из народа делать быдло?
Где полиция и где травмат?
Что произошло?
СлепойПью    10.08.2020, 22:12
Оценка:  0
СлепойПью
Велосипедист в 2 часа ночи?
ГБР и производство за травмат?
Писаки - вы обкурились?
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