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На Черниговщине "мыши съели" 600 тонн зерна Госрезерва

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По факту недостачи зерна урожая 2019 года антикоррупционное бюро провело обыск в филиале "Хлебная база №83".
Пока неизвестно какое именно зерно пропало
Пока неизвестно какое именно зерно пропало
 
На Черниговщине в городе Бобровица из складов Государственной продовольственно-зерновой компании (ГПЗКУ) Украины исчезло 600 т зерна прошлогоднего урожая. Об этом сообщил agropolit.
 
"Из складов Государственной продовольственно-зерновой компании в Черниговской области исчезло 600 т зерна. В компании сообщают, что недостаток обнаружили после инвентаризации остатков зерновых и сразу сообщили в НАБУ", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что по факту недостачи зерна урожая 2019 года НАБУ 5 августа провело обыск в филиале "Хлебная база №83". Закупка зерна ГПЗКУ пока приостановлена.
 
Зерно какой именно культуры исчезло - не указано.
 
Ранее в июне сообщалось, что аудит Госрезерва выявил недостачу зерна на сумму более 800 млн гривен. 
 
Позже в МВД объяснили слова о "мышах", съевших вагоны зерна из Госрезерва.

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Теги: коррупция, зерно, Черниговская область
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Источник: korrespondent.net

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