На Черниговщине "мыши съели" 600 тонн зерна Госрезерва

По факту недостачи зерна урожая 2019 года антикоррупционное бюро провело обыск в филиале "Хлебная база №83".

Пока неизвестно какое именно зерно пропало

На Черниговщине в городе Бобровица из складов Государственной продовольственно-зерновой компании (ГПЗКУ) Украины исчезло 600 т зерна прошлогоднего урожая. Об этом сообщил agropolit.

"Из складов Государственной продовольственно-зерновой компании в Черниговской области исчезло 600 т зерна. В компании сообщают, что недостаток обнаружили после инвентаризации остатков зерновых и сразу сообщили в НАБУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту недостачи зерна урожая 2019 года НАБУ 5 августа провело обыск в филиале "Хлебная база №83". Закупка зерна ГПЗКУ пока приостановлена.

Зерно какой именно культуры исчезло - не указано.

Ранее в июне сообщалось, что аудит Госрезерва выявил недостачу зерна на сумму более 800 млн гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet