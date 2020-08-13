Украина опередила Китай по числу больных коронавирусом – СМИ

Общее число заражений с начала эпидемии в Украине уже выше, чем в Китае.

Украина опередила Китай по общему количеству больных коронавирусной болезнью COVID-19, зафиксированных за время пандемии. Об этом пишет “Украинская правда“ со ссылкой на данные портала Worldometers, отслеживающего ситуацию с пандемией в мире.

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Так, по данным Worldometers, на 13 августа в Украине было зарегистрировано уже 86140 случаев коронавирусной болезни, а в КНР, с которой началась пандемия, – только 84756 случаев.

Динамика заболеваемости в Украине тоже значительно хуже, чем в Китае: 1592 новых больных за сутки против 19 в Китае.

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А вот общее количество летальных случаев пока преобладает в Китае: 4634 жертв против 1992 смертей в Украине.

В то же время, по данным центра Джона Хопкинса, Китай до сих пор опережает Украину по общему количеству случаев заболевания: 89045 больных в КНР за все время наблюдений и 88096 больных в Украине.

Напомним, по официальным данным Минздрава Украины, на утро 13 августа коронавирусом заболели 86140 украинцев. За последние сутки инфекцию выявили у 1592 человек.