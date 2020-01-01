Снайпер "ЛНР" добровольно сдался украинским бойцам

При себе стрелок имел, среди прочего, обезболивающий медицинский препарат наркотического действия.

На Донбассе военнослужащие Объединенных сил задержали стрелка-снайпера "ЛНР", который, по его словам, добровольно решил сдаться. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

"Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств главарей, которые командуют оккупационными подразделениями, и добровольно решил сдаться Вооруженным Силам Украины", - указано в сообщении.

Отмечается, что у стрелка обнаружили военный билет так называемой "ЛНР", небольшую сумму российских денег и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия.

Задержанного передали компетентным органам.

Напомним, на Донбассе с 27 июля действует перемирие, условия которого сепаратисты систематически нарушают.

Так, в последнем отчете ОБСЕ отметила 262 нарушения режима прекращения огня с начала вступления в силу перемирия.

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