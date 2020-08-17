На видео показали, как в Харькове пенсионерка крушит в подъезде камеры
Курьезная ситуация сложилась в Харькове на улице Грицевца. Там жильцы высотки после серии краж установили в подъезде камеры наблюдения. А местная пенсионерка сбивает их, вооружаясь молотком.
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Об этом рассказали в городском сообществе “ТипичнОЕ ХТЗ” в соцсетях. Также в сети появилось видео с бабушкой-крушительницей.
На днях у нас украли детский самокат и игрушки. Зная, что на соседнем этаже живут наркоманы, мы установили камеры. Бабуля решила, что мы за ней следим, и постоянно их сбивает молотком, - посетовали активисты дома.
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Люди несколько раз обращались за помощью в полицию. Но результата это не принесло. Пожилая женщина продолжает ломать камеры. При этом, по одной из версий пенсионерки, с их помощью за ней следят агенты ФСБ.
Что делать, мы просто не знаем, - сокрушаются жильцы дома.
Напомним, мы писали, что село на Черкащине терроризирует стадо диких свиней.
это пишет упопротый антиукраинский говномет-многостаночник,
считающий нормальным сотни танков российских оккупантов на украинской земле, тысячи убитых под сраные путинские лозунги ...