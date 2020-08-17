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На видео показали, как в Харькове пенсионерка крушит в подъезде камеры

Комментариев: 2
Женщина уверена, что за ней установлена слежка.
Женщина уничтожает камеры, сбивая их молотком
Женщина уничтожает камеры, сбивая их молотком
скриншот из видео

Курьезная ситуация сложилась в Харькове на улице Грицевца. Там жильцы высотки после серии краж установили в подъезде камеры наблюдения. А местная пенсионерка сбивает их, вооружаясь молотком.

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Об этом рассказали в городском сообществе “ТипичнОЕ ХТЗ” в соцсетях. Также в сети появилось видео с бабушкой-крушительницей.

На днях у нас украли детский самокат и игрушки. Зная, что на соседнем этаже живут наркоманы, мы установили камеры. Бабуля решила, что мы за ней следим, и постоянно их сбивает молотком, - посетовали активисты дома.

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Люди несколько раз обращались за помощью в полицию. Но результата это не принесло. Пожилая женщина продолжает ломать камеры. При этом, по одной из версий пенсионерки, с их помощью за ней следят агенты ФСБ.

Что делать, мы просто не знаем, - сокрушаются жильцы дома.

Напомним, мы писали, что село на Черкащине терроризирует стадо диких свиней.

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Теги: видео, камеры, Подъезд, Харьков, пенсионерка, молоток, слежка, наблюдение, ФСБ
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Комментариев (2)
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КульныйПэрэць    17.08.2020, 16:34
Оценка:  0
КульныйПэрэць
Установку видеокамер необходимо согласовывать со всеми жильцами заранее.Подъезд-общественное место,поэтому и решать должны все,а не лишь кто-то за всех.
WTF2wtf    17.08.2020, 18:29
Оценка:  0
WTF2wtf
Антибес-Boxerogos- ФайныйДрузяка-КудлатыйКыць- СерыйКыць-НеистовыйГун- ВолодяГрОЙсман-УкраинаЦэБурунди (и т.д.),
это пишет упопротый антиукраинский говномет-многостаночник,
считающий нормальным сотни танков российских оккупантов на украинской земле, тысячи убитых под сраные путинские лозунги ...
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