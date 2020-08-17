Демонстрация недовольства: Украина отозвала посла из Минска

Такой дипломатический шаг в отношениях с Беларусью Украина предприняла впервые.

Министерство иностранных дел Украины впервые в истории вызывает посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив украинско-белорусских отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует пресс-служба МИД.

Читай также: Вагнеровцы в РФ: Зеленский пригрозил Беларуси собственным Донбассом

“Я принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив украинско-белорусских отношений в новой реальности, которая сложилась, выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов. Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска“, - говорится в заявлении Кулебы.

Министр напомнил, что в прошлую пятницу официальный Минск передал задержанных “вагнеровцев“ в Россию, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине.

Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям. После этого Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси. Качественно новые угрозы, как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси, - заявил глава МИД.

Читай также: Киев поддержал позицию ЕС по выборам в Беларуси

По словам Кулебы, совокупность указанных фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, “общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси“, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях.

В министерстве подчеркнули, что вызов посла на консультации в столицу – одна из форм дипломатического реагирования, которая применяется для демонстрации недовольства политикой или недружественными действиями иностранного государства, в котором этот посол аккредитован.

Напомним, Зеленский срочно собрал совещание со спецслужбами из-за ситуации в Беларуси. Президент обсудил с силовиками сценарии развития ситуации в соседней стране и вытекающие из них риски для Украины.