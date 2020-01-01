1 616 украинцев за сутки заразились COVID-19

В Украине уже 94 436 случаев коронавируса.

В Украине вчера, 17 августа, коронавирусом заразились 1 616 человек. 27 украинцев умерли от вируса. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

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Больше всего новых случаев COVID-19 в Харьковской (204), Львовской (181), Черновицкой (172), Ивано-Франковской (169) и Ровенской областях (112).

В Луганской области за прошедшие сутки коронавирусом заразился только один человек. В Херсонской и Кировоградской областях – по три человека. В Полтавской области – 8 человек.

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С момента начала пандемии коронавируса уже заразились 94 436 украинцев. Вылечились 48 925 человек (721 – за минувшие сутки). Умерли 2 116 человек 927 – за прошедшие сутки). Сейчас коронавирусом болеют 43 395 украинцев.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине по сравнению с первой неделей апреля количество тестирований методом ПЦР на коронавирусную инфекцию, проводимых в сутки, увеличилось в 100 раз. Кроме того, ежесуточно проводится около 18 тысяч тестирований методом ИФА.