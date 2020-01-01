Двойная смерть в Харькове: В закрытой квартире нашли два трупа

Видимых следов насильственной смерти на телах не обнаружено.

Правоохранители устанавливают личности и обстоятельства смерти двух мужчин в Харькове. Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, тела умерших были обнаружены в квартире многоэтажки по проспекту Героев Сталинграда в понедельник, 17 августа, около 11:25.

Читай также: Под Славянском нашли захоронение 2014 года с неопознанными телами

В полицию обратилась жительница дома и сообщила, что с потолка в ванной комнате течет жидкость с неприятным запахом. По адресу срочно выехала следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции.

На месте происшествия правоохранители обнаружили тела двух мужчин, один из которых арендовал квартиру. Эксперты установили, что их смерть наступила около недели назад. Видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было. С места происшествия изъяты медицинские шприцы.

Читай также: Житель Херсонщины показывал приемы борьбы и случайно убил друга

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой “естественная смерть“.

Тела умерших направлены в морг для установления причины смерти.

Напомним, на Одесчине мужчина забил жену монтировкой до смерти. Конфликт возник между супругами во время распития спиртного.