СБУ поймала хакера, которого "сдали" британские спецслужбы

Злоумышленник занимался созданием вредоносного ПО для взлома компьютеров и сайтов.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с кибер-подразделением Городской полиции Лондона и Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании блокировали деятельность международной хакерской группировки. Как рассказали в пресс-центре СБУ, группировка действовала с 2018 года и специализировалась на похищении персональных данных граждан Великобритании, США, стран Европы и СНГ для продажи на ресурсах сети DarkNet.

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Сообщается, что СБУ получила от британских партнеров информацию, что один из участников группировки проживает в Украине. Хакер разрабатывал и продавал на специализированных сайтах вирусные программы, которые обеспечивали несанкционированный доступ к компьютерным операционным системам по всему миру.

С помощью вредоносной программы злоумышленники незаконно завладевали логинами и паролями от Интернет-сайтов, электронных почтовых ящиков, данными кредитных карточек и электронных кошельков граждан. В дальнейшем похищенная информация использовалась для создания бот-сетей, осуществления DDoS-атак, похищения средств и персональной информации граждан.

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В ходе следственных действий по месту жительства украинского хакера изъято более 20 терабайт информации с базами данных с компьютеров, которые были взломаны, а также исходные коды разработанного им вируса.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.

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Ранее британские коллеги задержали его сообщника, который уже отбывает тюремное заключение за преступления в сфере кибербезопасности.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове задержан гражданин Грузии, разыскиваемый Интерполом. Его подозревают в организации заказного убийства.