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На заводе Фирташа в Крыму произошла авария

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Концентрация вредных веществ в результате аварии не превышает допустимые нормы, уверяет глава местной "администрации".
Два года назад на Крымском титане уже была подобная авария
Два года назад на Крымском титане уже была подобная авария
infoindustria.com.ua
 
Мощный выброс сернистого газа произошел на объединении Крымский титан в Армянске на севере аннексированного полуострова. Об этом в среду, 19 августа, сообщил глава "администрации" Армянска Василий Телиженко в соцсети.
 
 
По его словам, сегодня на предприятии после длительного простоя запустили сернокислотное производство.
 
При этом произошел выброс сернистого ангидрида, который привел к локальному загрязнению воздуха в пределах промплощадки Крымского титана.
 
Телиженко заявил, что концентрация вредных веществ не превышает допустимые нормы. При этом он отметил, что в "администрацию" стали поступать жалобы жителей Армянска на неприятный запах в воздухе.
 
Объединение Крымский титан принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.
 
Напомним, выброс неизвестного вещества произошел на севере Крыма в ночь на 24 августа 2018 года. После этого на крышах домов и листьях деревьев появился налет масляного цвета с желтоватым оттенком.

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Теги: Крым, Фирташ, авария, Дмитрий Фирташ, выбросы
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Источник: korrespondent.net

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