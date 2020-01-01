На заводе Фирташа в Крыму произошла авария
Концентрация вредных веществ в результате аварии не превышает допустимые нормы, уверяет глава местной "администрации".
Мощный выброс сернистого газа произошел на объединении Крымский титан в Армянске на севере аннексированного полуострова. Об этом в среду, 19 августа, сообщил глава "администрации" Армянска Василий Телиженко в соцсети.
По его словам, сегодня на предприятии после длительного простоя запустили сернокислотное производство.
При этом произошел выброс сернистого ангидрида, который привел к локальному загрязнению воздуха в пределах промплощадки Крымского титана.
Телиженко заявил, что концентрация вредных веществ не превышает допустимые нормы. При этом он отметил, что в "администрацию" стали поступать жалобы жителей Армянска на неприятный запах в воздухе.
Объединение Крымский титан принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.
Напомним, выброс неизвестного вещества произошел на севере Крыма в ночь на 24 августа 2018 года. После этого на крышах домов и листьях деревьев появился налет масляного цвета с желтоватым оттенком.
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