На заводе Фирташа в Крыму произошла авария

Концентрация вредных веществ в результате аварии не превышает допустимые нормы, уверяет глава местной "администрации".

Два года назад на Крымском титане уже была подобная авария infoindustria.com.ua

Мощный выброс сернистого газа произошел на объединении Крымский титан в Армянске на севере аннексированного полуострова. Об этом в среду, 19 августа, сообщил глава "администрации" Армянска Василий Телиженко в соцсети.

По его словам, сегодня на предприятии после длительного простоя запустили сернокислотное производство.

При этом произошел выброс сернистого ангидрида, который привел к локальному загрязнению воздуха в пределах промплощадки Крымского титана.

Телиженко заявил, что концентрация вредных веществ не превышает допустимые нормы. При этом он отметил, что в "администрацию" стали поступать жалобы жителей Армянска на неприятный запах в воздухе.

Объединение Крымский титан принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.

Напомним, выброс неизвестного вещества произошел на севере Крыма в ночь на 24 августа 2018 года. После этого на крышах домов и листьях деревьев появился налет масляного цвета с желтоватым оттенком.

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