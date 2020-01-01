ТКГ согласовала новые участки разведения сил

В формате видеоконференции состоялось заседание трехсторонней контактной группы с участием Украины, России и ОБСЕ.

В рамках рабочей группы по безопасности Трехсторонней контактной группы были достигнуты договоренности о 20 участках разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "Нормандской четверки" от 9 декабря 2019 года. Об этом, в среду, 19 августа сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Отмечается, что это позволит продвинуться в выполнении договоренностей лидеров "нормандского" формата, достигнутых в Париже, и приблизиться к проведению саммита "нормандской четверки" в Берлине.

"Украинская сторона поддержала необходимость разработки рамочного решения ТКГ по противоминной деятельности, что поможет оптимизировать дальнейшую работу по этому вопросу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Украинская делегация также поддержала предложения "по четырем новых участков разведения сил и средств".

Во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности председатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что после введения пакета дополнительных мер по консолидации режима прекращения огня с 27 июля в целом соблюдается режим тишины, а в начале августа СММ ОБСЕ не фиксировала ни одного его нарушения.



"В сфере безопасности в группе были достигнуты договоренности о 20 участках разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "Нормандской четверки" от 9 декабря 2019 года. Это позволит продвинуться в выполнении договоренностей лидеров нормандского формата, достигнутых в Париже, и приблизиться к проведению саммита "Нормандской четверки" в Берлине", – говорится в сообщении.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук приступил к руководству украинской делегацией в трехсторонней контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

Как сообщалось, Кравчук заявил, что официальный Киев на переговорах по Донбассу предложит варианты ведения диалога с представителями ОРДЛО.

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