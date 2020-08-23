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Зеленский поздравил украинцев с Днем флага

Комментариев: 5
Президент призвал украинцев вывешивать флаги из своих окон.
Президент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский
Скриншот из видео

Президент Владимир Зеленский вместе с известными украинцами поздравил граждан с Днем Государственного флага. Об этом сообщается на сайте президента в воскресенье, 23 августа. 

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“Наш флаг символизирует мирное голубое небо и золотую плодородную землю. И сегодня мы делаем все, чтобы родная земля была усеяна не снарядами, минами и пулями, а васильками и мальвами. Чтобы на нашей земле наступил долгожданный мир“ - отметил президент.

Чтобы украинский флаг развевался и на Донбассе, и в Крыму. Чтобы под этим флагом наша Украина жила и процветала еще не одну тысячу лет, - подчеркнул он

Зеленский поздравил украинцев с Днем флага
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Ранее сообщалось о том, что у Зеленского на День Независимости готовят шествие ветеранов.

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Теги: Украина, новости, Владимир Зеленский, День Флага
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Комментариев (5)
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trewqas    23.08.2020, 12:31
Оценка:  -1
trewqas
Если объявляется реформа, значит или готовится грандиозное воровство из казны, или уже спиздили.
trewqas    23.08.2020, 12:29
Оценка:  -1
trewqas
Вова ! Иди на х у й
Olifir4ik    23.08.2020, 12:25
Оценка:  +1
Olifir4ik
Господин президент ,флаг -это хорошо. Скажите , когда в Украине покончат с рейдерами и коллекторами ? Людей выбрасывают на улицу , даже если ничего не должны! На заявления вы не реагируете. Скоро прекратите беспредел ? КТО воюет с Мацкевичем из Мегаинвест Сервис в Киеве - отзвонитесь 0983061782
КоляТашлинков    23.08.2020, 11:17
Оценка:  -19
КоляТашлинков
Последние 6 лет вы,мрази гнилые,дискредитировали флаг,превратив его в половую тряпку.
Krotol2    23.08.2020, 11:42
Оценка:  -21
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