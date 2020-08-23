Президент призвал украинцев вывешивать флаги из своих окон.

Президент Владимир Зеленский вместе с известными украинцами поздравил граждан с Днем Государственного флага. Об этом сообщается на сайте президента в воскресенье, 23 августа.

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“Наш флаг символизирует мирное голубое небо и золотую плодородную землю. И сегодня мы делаем все, чтобы родная земля была усеяна не снарядами, минами и пулями, а васильками и мальвами. Чтобы на нашей земле наступил долгожданный мир“ - отметил президент.

Чтобы украинский флаг развевался и на Донбассе, и в Крыму. Чтобы под этим флагом наша Украина жила и процветала еще не одну тысячу лет, - подчеркнул он

Зеленский поздравил украинцев с Днем флага 0:00 / 06:40

Ранее сообщалось о том, что у Зеленского на День Независимости готовят шествие ветеранов.