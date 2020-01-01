Кучма: Обороной Тузлы мы выиграли 10 лет

Когда в сентябре 2003 года россияне начали строить дамбу к острову, сначала было непонятно, что это, утверждает экс-президент Украины.

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Украинско-российский конфликт из-за черноморского острова Тузла в 2003 году стал самым сложным моментом за весь период правления второго президента Украины Леонида Кучмы. Об этом он сообщил изданию Лига в комментарии, опубликованном в понедельник, 24 августа.

По словам Кучмы, когда в сентябре 2003 года россияне начали строить дамбу к острову, сначала было непонятно, что это – глупость местных чиновников, авантюра силового лобби в российской власти или осознанная провокация.

"Но мы очень скоро поняли, что речь идет о прощупывании Украины на слабость, на глубину возможного отступления. Поняли задолго до того, как глава путинской администрации Волошин пообещал сбросить на Тузлу бомбу, а газетные заголовки начали кричать, что "до войны с Россией осталось меньше километра", - отметил экс-президент Украины.

По его словам, Украина уже укрепляла оборону острова, перебросив туда несколько сотен пограничников. Кроме того, морская пехота находилась в боеготовности на катерах в Керченском проливе.

Экс-президент подчеркнул, что приказал в случае нарушения россиянами украинской границы стрелять в них на поражение.

"Русские услышали – и дамба остановилась. Мы победили в том бескровном конфликте. Как оказалось, обороной Тузлы мы выиграли для страны 10 лет. Но еще тогда я понимал, что мы выиграли только время", - заявил Кучма.

Напомним, представитель России в контактной группе на переговорах в Минске Борис Грызлов оценил вклад Кучмы в урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе. "Объективно, Леонид Кучма много сделал для того, чтобы обязательства, принятые украинской стороной по минским договоренностям, выполнялись", - заявил он.

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