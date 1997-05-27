Избрано 108 глав населенных пунктов - ЦИК

Среди политических сил лидером пока является правящая партия Слуга народа. При этом большинство победителей - самовыдвиженцы.

Уже избраны, в том числе, 23 мэра РБК-Украина

Центральная избирательная комиссия признала победителями на местных выборах уже 108 глав населенных пунктов и 1841 депутата местных советов разных уровней. Такие данные ЦИК обнародовала на официальном сайте в субботу, 31 октября.

Так, по обновленной информации, избраны 23 главы горсоветов, 23 - поселковых советов и 62 – сельских советов.

Большинство из них самовыдвиженцы - 52 человека (48,15%), от Слуги народа - 16 (14,81%), от партий Евросолидарность, Доверие и ОПЗЖ - по 6 (5,56%), от Батькивщины и Нашего края - по 4 представителя (3,7%).

Кроме того, избран победителем 1841 депутат местных советов. Среди них также наибольшее количество самовыдвиженцев - 607 (32,97%). Представителей Слуги народа – 270 человек (14,67%), партии За майбутне - 166 (9,02%), Батькивщины - 150 (8,15%), ОПЗЖ - 148 (8,04%), Евросолидарности - 97 (5,27%).

Напомним, ранее в Слуге народа заявили о победе на местных выборах, которые состоялись 25 октября. По данным партии, ее представители лидируют по количеству мандатов депутатов областных и районных советов, а также по числу должностей председателей ОТГ.

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