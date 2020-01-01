НАПК отреагировало на письмо GRECO по суду

В Нацагенстве по борьбе с коррупцией заявили, что судьи Конституционного суда Украины нарушили основополагающий принцип права.

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Решить вопрос быстрого восстановления антикоррупционной системы, не изменив решения Конституционного суда Украины, невозможно. Об этом в воскресенье, 1 ноября, заявила пресс-служба НАПК в Facebook.

Таким образом агентство отреагировало на письмо президента Группы государств против коррупции (GRECO) Марины Мрчелы и президента Венецианской комиссии Джанни Букиккио к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову о последствиях недавнего решения КСУ.

По данным пресс-службы, в сложившейся по суду ситуации следует учесть такие три обстоятельства:

в своем решении судьи КСУ нарушили Конституцию Украины по крайней мере дважды - вмешались в полномочия парламента (он единственный может определять, какое деяние считается преступлением) и отменили положения Закона Украины "О предотвращении коррупции";

судьи также нарушили основополагающий принцип права - быть судьей в собственном деле запрещено;

КСУ указал на недопустимость осуществления контроля подачи деклараций и конфликта интересов у всех судей наравне с другими публичными служащим, что противоречит предыдущим выводам Венецианской комиссии по аналогичному вопросу.

Напомним, ранее представитель президента в КСУ Федор Вениславский по поводу упомянутого письма заявил, что суд своим решением фактически перечеркнул свою легитимность и он, в таком же составе, вряд ли может адекватно реагировать на оценку тех законов, которые ему инициированы.

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