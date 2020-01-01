В Минюсте сообщили, сколько стоит содержание пожизненно заключенных

"Если кто-то считает, что они не должны работать, а они должны смотреть в потолок и "наслаждаться жизнью", а затем в конце концов на каком-то этапе в глубокой старости умереть, то это неправильно", - сказал Малюська.

Напомним, 24 июля министр юстиции Денис Малюська сообщил о новой услуге Минюста – подарочном сертификате на платную камеру СИЗО с улучшенными условиями.