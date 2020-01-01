В Минюсте сообщили, сколько стоит содержание пожизненно заключенных
Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что в Украине более полутора тысяч человек отбывает пожизненное заключение. По его словам, содержание каждого из них обходится казне в 10 тысяч гривен в месяц. Об этом в воскресенье, 1 ноября, он заявил в интервью Радио Свобода.
"У нас даже больше, чем полторы тысячи "пожизненных" в Украине. Содержание каждого из них - это не менее 10 000 гривен в месяц. Мы их кормим, охраняем, обеспечиваем проживанием. Я понимаю, что все это неважного качества, но тем не менее. Финансирование идет и ресурсы расходуются. И это происходит не 10 лет, не 20 лет, а пока человек не умрет. Соответственно их количество увеличивается постоянно", - констатировал министр.
Малюська считает, что лица, отбывающие пожизненное наказание, обязательно должны заниматься трудовой деятельностью, чтоб частично себя содержать.
"Если кто-то считает, что они не должны работать, а они должны смотреть в потолок и "наслаждаться жизнью", а затем в конце концов на каком-то этапе в глубокой старости умереть, то это неправильно", - сказал Малюська.
Напомним, 24 июля министр юстиции Денис Малюська сообщил о новой услуге Минюста – подарочном сертификате на платную камеру СИЗО с улучшенными условиями.
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