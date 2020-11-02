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Конституционный суд рассмотрит "земельный закон" 2 ноября

Комментариев: 2
Суд разъяснит положение, что земля является собственностью украинского народа.
Конституционный суд рассмотрит "земельный закон" 2 ноября
Конституционный суд рассмотрит "земельный закон" 2 ноября
Конституционный суд Украины / Facebook

Конституционный суд Украины в понедельник, 2 ноября, рассмотрит “земельный закон. Заседание пройдёт в закрытом режиме. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

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По имеющимся данным, суд будет рассматривать представление депутатов. Последние просят объяснить несколько положений “земельного закона“. Ожидается, что КСУ разъяснит положения Конституции о том, что земля Украины является собственностью украинского народа. Также о том, что земля – основное богатство, которое охраняет государство.

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Стоит отметить, что в суд было подано два представления о земле. Одно из них касается закона о рынке земли и его отмены. Считается, что КСУ придёт к решениям, отменяющим запуск рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде рассмотрели закон Владимира Зеленского, касающийся работы Конституционного суда и отмены его решения. В Сети опубликованы первые подробности.

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Теги: Конституционный суд Украины, земельный закон, суд, закон
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Комментариев (2)
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WTF2wtf    02.11.2020, 13:06
Оценка:  +21
WTF2wtf
Эти "неприкасаемые бокопоры" в мантиях решили ударно испоганить все возможное,
что успеют за оставшееся время?????????????????
WTF2wtf    02.11.2020, 13:06
Оценка:  +22
WTF2wtf
Думают успеют сбежать в россию потом?
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