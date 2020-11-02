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В Верховной Раде назвали дату создания нового состава КСУ

Комментариев: 3
Эпидемия COVID-19 может внести изменения в график.
В Верховной Раде назвали дату создания нового состава КСУ
В Верховной Раде назвали дату создания нового состава КСУ
Конституционный суд Украины / Facebook

В Верховной Раде назвали дату создания нового состава КСУ (Конституционный суд Украины). Это будет от трёх до шести месяцев. Подробности рассказала Ольга Совгиря, представитель парламента в КСУ. Её слова передаёт РБК.

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По словам политика, новый состав в КСУ может быть сформирован до середины 2021 года. В законах суда чётко определены все сроки. Так, подача кандидатур и проведение конкурса занимает от трёх до шести месяцев.

Однако Ольга Совгиря уточняет, что сейчас в стране наблюдается пандемия COVID-19. Она может внести в процесс формирования нового состава КСУ свои корректировки.

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Стоит отметить, согласно поручению Кабмин занимается разработкой законопроекта о судебной реформе. В её рамках пройдёт “очистка“ судов Украины. Такое поручение ведомство получило от президента Владимира Зеленского. Он также вынес на голосование законопроект о прекращении полномочий всех судей Конституционного суда.

Как сообщалось ранее, Зеленский считает решение суда по антикоррупционному законодательству “проявлением заговора старых элит и олигархов“.

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Теги: Конституционный суд Украины, КСУ, Владимир Зеленский, законопрект, президент
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Комментариев (3)
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Woodbrother    02.11.2020, 10:56
Оценка:  +3
Woodbrother
Законопроект о роспуске КСУ грубо нарушает конституцию Украины. Но когда страной правят клоуны, конституцией можно жо_пу подтереть
Путин-Xyйло    02.11.2020, 10:46
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Теперешний состав КСУ конечно мудаки, но 3еленский походу ничего не слышал про узурпацию власти или всего лишь не хочет слышать, а просто "сделает" это.
Woodbrother    02.11.2020, 10:56
Оценка:  +3
Woodbrother
В стране 73% дураков с законами можно творить все что угодно. Дураки не заметят
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