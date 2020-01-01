Вместе с бюджетом будет затронут закон об инвестиционных нянях.

Рада рассмотрит бюджет на 2021 год в четверг – Разумков Дмитрий Разумков / Facebook

Верховная Рада рассмотрит бюджет на 2021 год в четверг, 5 ноября, в первом чтении. Об это заявил спикер Дмитрий Разумков.

“В четверг мы планируем рассмотрение бюджета“, – заявил Разумков.

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По его словам, вместе с бюджетом власти рассмотрят законопроект об инвестиционных нянях.

Примечательно, что в прошлый раз бюджетный комитет не смог рассмотреть бюджет на 2021 год, так как депутаты не смогли собраться. Их просто не хватило для начала заседания.

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Ранее сообщалось, что Конституционный суд рассмотрит “земельный закон“ 2 ноября.