КСУ хотят лишить финансирования до конца года

В этом году у Конституционного суда осталось неиспользованных 109 млн грн, предусмотренных бюджетом.

Судей Конституционного суда планируют лишить финансирования в 109 млн грн, предусмотренного для них бюджетом до конца 2020 года. Законопроект зарегистрировала депутат Слуги народа Галина Янченко, сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS в понедельник, 2 октября.

Как пояснила депутат, пока это только ее инициатива и широкого обсуждения законопроекта еще не было, его зарегистрировали два часа назад.

Янченко говорит, что в законопроекте речь идет о финансировании на 2020 год. У КСУ осталось неиспользованных 109 млн грн из 315 млн грн, предусмотренных в этом году. Нардеп предлагает передать эти деньги учебным заведениям на линии разграничения.

При этом Янченко не против вернуть финансирование, "если произойдет обновление, суд придет в сознание и перестанет разрушать репутацию Украины в глазах цивилизованного мира", пишет Telegram-канал.

"Надо в целом уделить внимание финансированию судей. С одной стороны, у нас 21 млн грн в год на одного судью КСУ, но в тоже время судебная система не имеет средств на покупку почтовых марок для рассылки своих решений", - заявила Янченко.

Напомним, что ранее в Слуге народа прокомментировали "турборежим" КСУ. В президентской фракции считают, что Конституционный суд сегодняшними действиями ставит под большую угрозу цивилизационный выбор страны.

Также сообщалось, что глава КСУ не явился на допрос в ГБР. Госбюро расследований ведет производство, в котором Александр Тупицкий проверяется относительно совершения преступлений в составе преступной организации.

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