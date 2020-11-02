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КСУ хотят лишить финансирования до конца года

Комментариев: 4
В этом году у Конституционного суда осталось неиспользованных 109 млн грн, предусмотренных бюджетом.
Судей КСУ хотят лишить финансирования в 109 млн грн
Судей КСУ хотят лишить финансирования в 109 млн грн
ccu.gov.ua

Судей Конституционного суда планируют лишить финансирования в 109 млн грн, предусмотренного для них бюджетом до конца 2020 года. Законопроект зарегистрировала депутат Слуги народа Галина Янченко, сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS в понедельник, 2 октября.

Как пояснила депутат, пока это только ее инициатива и широкого обсуждения законопроекта еще не было, его зарегистрировали два часа назад.

Янченко говорит, что в законопроекте речь идет о финансировании на 2020 год. У КСУ осталось неиспользованных 109 млн грн из 315 млн грн, предусмотренных в этом году. Нардеп предлагает передать эти деньги учебным заведениям на линии разграничения.

При этом Янченко не против вернуть финансирование, "если произойдет обновление, суд придет в сознание и перестанет разрушать репутацию Украины в глазах цивилизованного мира", пишет Telegram-канал.

"Надо в целом уделить внимание финансированию судей. С одной стороны, у нас 21 млн грн в год на одного судью КСУ, но в тоже время судебная система не имеет средств на покупку почтовых марок для рассылки своих решений", - заявила Янченко.

Напомним, что ранее в Слуге народа прокомментировали "турборежим" КСУ. В президентской фракции считают, что Конституционный суд сегодняшними действиями ставит под большую угрозу цивилизационный выбор страны.

Также сообщалось, что глава КСУ не явился на допрос в ГБР. Госбюро расследований ведет производство, в котором Александр Тупицкий проверяется относительно совершения преступлений в составе преступной организации.

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Теги: Конституционный суд, Рада, Верховная Рада, финансирование, Слуга народа, Партия Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Брюква_и_Клюква    02.11.2020, 20:00
Оценка:  +24
Брюква_и_Клюква
Как малые дети в песочнице. "Ты бяка и я заберу твою машинку"Эти педерасты из КСУ уже решили свои финансовые вопросы, им пофиг подобные "угрозы"
Путин-Xyйло    02.11.2020, 19:17
Оценка:  +21
Путин-Xyйло
Потом выплатить все еще и с неустойкой.
Splash_in_water    02.11.2020, 19:05
Оценка:  +22
Splash_in_water
Може краще олігарха дядю Беню залишити без державного фінансування. При цій владі це фантастика.
Брюква_и_Клюква    02.11.2020, 20:02
Оценка:  +21
Брюква_и_Клюква
Але є надія на Суд штату Делавер. Ці хлопці та дівчатка поза межою впливу Каломойського
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