Жесткий карантин начнется уже завтра, как и было объявлено ранее, при этом в силе остались все ранее оговоренные ограничения.

Январский локдаун решили не переносить. К такому выводу пришли на совещании с президентом Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина в четверг, 7 января.

"Будет карантин с 8 по 24 число. Как и предполагался", - заявил собеседник издания.

Глава Минздрава Максим Степанов также подтвердил, что жесткий карантин переносить не будут.

"Как я и говорил ранее, у нас ничего не меняется, жесткий карантин с 8-го по 24-е включительно", - сказал Степанов.

В силе остались все ограничения, которые предусмотрены постановлением Кабмина №1236, добавил министр.

В свою очередь главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил изданию, что список запретов был пересмотрен.

"Ограничения пересмотрели еще на заседании правительства во вторник", - уточнил Ляшко.

Напомним, что ранее Тернополь отказался вводить локдаун. Во всех школах Тернополя продолжится обучение, а субъектам хозяйствования рекомендуется не прекращать свою предпринимательскую деятельность.

Затем еще один город в Украине отказывается вводить локдаун. Вслед за Тернополем отказываются от введения карантинных ограничений Черкассы. Против локдауна выступил мэр города.

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