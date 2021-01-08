Водохранилище под Симферополем пересохло - видео

Водохранилище стало похожим на пустыню с потрескавшейся землей, в низине которой осталась лишь маленькая лужа.

В аннексированном Крыму Аянское водохранилище, которое используется для водоснабжения Симферополя, почти полностью пересохло. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

В ролике, снятом, по данным авторов, два дня назад, показано, что водохранилище стало похожим на пустыню с потрескавшейся землей. В низине осталась лишь маленькая лужа, в которую впадает небольшой ручей - ранее это была река Аян.

Как сообщалось, в январе закончилась вода в инкерманском озере под Севастополем. Воду из этого водоема "власти Крыма" начали забирать в конце ноября прошлого года.

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