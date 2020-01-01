На Закарпатье поймали троих сирийцев-нелегалов

Иностранцам хотели незаконно помочь пересечь венгерскую границу.

На Закарпатье пограничники разоблачили нелегально переправлявшихся троих граждан Сирии.

Об этом стало известно из сообщения Госпогранслужбы.

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Сирийцы – двое мужчин и женщина - хотели незаконно попасть в Венгрию. При этом им помогали пересечь границу двое организаторов – украинец и человек, не имеющий гражданства.

Так, нарушителей остановили, когда они ехали на джипе с польскими номерами. С ними были мигранты, которых доставили на авто к границе. Водитель пытался избежать встречи со стражами границы отделов Косино и Горонглаб, но после неудачного маневра съехал в кювет.

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В машине нашли три свертка с серо-зеленым веществом, напоминающим марихуану, и охотничьи патроны. Пограничники вызвали на место полицию, обстоятельства незаконной деятельности выясняются. Открыто уголовное дело. Огранизаторам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы, также их могут отстранить от определенных должностей и конфисковать имущество.

В авто нарушителей нашли, предположительно, марихуану facebook.com/DPSUkraine

Напомним, ранее мы писали, что житель Днепра за деньги женил иностранцев на украинках.

