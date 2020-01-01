Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Закарпатье поймали троих сирийцев-нелегалов

Комментариев: 0
Иностранцам хотели незаконно помочь пересечь венгерскую границу.
Нелегалы-сирийцы хотели попасть в Венгрию
Нелегалы-сирийцы хотели попасть в Венгрию
facebook.com/DPSUkraine

На Закарпатье пограничники разоблачили нелегально переправлявшихся троих граждан Сирии.

Об этом стало известно из сообщения Госпогранслужбы.

Читай также: В порту под Одессой задержали 13 нелегальных мигрантов

Сирийцы – двое мужчин и женщина - хотели незаконно попасть в Венгрию. При этом им помогали пересечь границу двое организаторов – украинец и человек, не имеющий гражданства.

Так, нарушителей остановили, когда они ехали на джипе с польскими номерами. С ними были мигранты, которых доставили на авто к границе. Водитель пытался избежать встречи со стражами границы отделов Косино и Горонглаб, но после неудачного маневра съехал в кювет.

Читай также: На столичных рынках задержали 15 нелегальных мигрантов

В машине нашли три свертка с серо-зеленым веществом, напоминающим марихуану, и охотничьи патроны. Пограничники вызвали на место полицию, обстоятельства незаконной деятельности выясняются. Открыто уголовное дело.  Огранизаторам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы, также их могут отстранить от определенных должностей и конфисковать имущество.

В авто нарушителей нашли, предположительно, марихуану
В авто нарушителей нашли, предположительно, марихуану
facebook.com/DPSUkraine

Напомним, ранее мы писали, что житель Днепра за деньги женил иностранцев на украинках.

Поделись:
Теги: нелегалы, Закарпатье, граница, пограничники, мигранты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь