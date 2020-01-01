В больницах стало больше "тяжелых" пациентов с коронавирусом - Степанов

При малейших симптомах любого респираторного заболевания следует сразу обращаться в больницу для проведения теста, подчеркивает глава МОЗ.

Украинцы стали значительно реже тестироваться на коронавирусную инфекцию, в то же время, приходят к врачу уже когда их состояние значительно ухудшилось. Об этом в пятницу, 8 января, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Настоящее время.

"У нас количество людей, которые обращаются в том числе за тестированием, достаточно серьезно уменьшилось. Наши лабораторные центры в некоторых областях работают только на 25-30% своей мощности. При этом в некоторых регионах мы фиксируем случаи, когда люди не обращаются к врачу, находятся дома, обращаются только на пятый-седьмой день, если их состояние становится более тяжелым", - отметил Степанов.

Также, Степанов призвал украинцев проходить тест на COVID-19 при малейших симптомах любого респираторного заболевания. Он заверил, что в Украине есть "все возможности делать большое количество тестов", в том числе и так называемые экспресс-тесты на антиген, которые за 15 минут показывают результат.

Глава Минздрава в интервью журналистам рассказал, что в Украине на данный момент готовы 66 тысяч коек для больных с COVID-19, но заполнено чуть больше 23 тысяч. Коек с подведенным кислородом, по его словам, уже более 41 тысячи.

"То есть заполненность - на треть", сказал Степанов.

Он подчеркнул, что в Украине "увеличивается количество больных с более тяжелым течением заболевания, в том числе в реанимациях"

"Поэтому Минздрав советует людям, как можно раньше обращаться к врачу за медицинской помощью", - заключил глава МОЗ.

Напомним, в конце декабря власти заявили, что подписали первый контракт на вакцину от коронавируса с компанией Sinovac. Сумма сделки составляет 964 млн грн. На эту сумму Китай продаст Украине 1913316 доз для 956 658 пациентов. В стоимость входит и доставка в Киев.

При этом сообщалось, что деньги могут вернуть, если вакцина не пройдет регистрацию в Украине или будет иметь эффективность менее 70%.

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