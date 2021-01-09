В Крыму прогремел взрыв в частном доме

Взрыв полностью разрушил крышу и повредил стены, но возгорания за ним не последовало. Известно о трех пострадавших.

В Крыму произошел взрыв в частном доме Постфактум

В селе Межводное произошел взрыв в частном доме, в результате пострадало три человека. Об этом со ссылкой на российский МЧС в Крыму сообщает Крым.Реалии в субботу, 9 января.

"По предварительной информации Единой дежурно-диспетчерской службы Черноморского района, было установлено, что произошел удар без последующего горения. Разрушена кровля и частично стены", - сказано в сообщении.

Пострадали три человека. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в Черноморскую центральную райбольницу.

Напомним, что ранее в Черновцах взорвался газ в квартире, есть пострадавшие. Возгорание могло произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

Также сообщалось, что в Донецкой области самодельная петарда взорвалась в руке у ребенка. Мальчик сам сделал "петарду" из подручных средств. Опасная "игрушка" отправила ребенка на больничную койку.

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