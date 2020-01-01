В Днепре женщина тянула по дороге собаку без признаков жизни

Как выяснилось, собака умерла, и таким образом знакомые хозяйки доставляли животное к месту погребения.

В Днепре женщина тащила за поводок собаку, которая не подавала признаков жизни. Соответствующее видео было опубликовано в субботу, 9 января, в соцсетях.

Указано, что очевидцы зафиксировали случившееся возле заправки на улице Космической.

На кадрах видно, что одна женщина тянет бездыханное тело животного, а позади их идет, как удалось выяснить, хозяйка собаки.

"Собака умерла. Бабушка хотела ее похоронить и попросила (знакомых) ей помочь. Вот таким образом они ей помогали, таща ее (собаку - ред.) по асфальту", - указано в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео, как в Харькове пес спасал от холода пьяного хозяина. Верная собака со всех сил пыталась разбудить уснувшего на земле хозяина и заставить его встать и пойти домой.

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