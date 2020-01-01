В Украине почти сотня COVID-смертей за день
При этом количество украинцев, выздоровевших от коронавируса, больше, чем число заразившихся.
В Украине уже 1115026 случаев коронавируса, из них накануне выявили 5011. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 10 января.
При этом выздоровели уже 791598 украинцев (накануне - 5 292), а скончались 19767 человек (накануне - 99).
Статистика коронавируса по регионам:
- Киев - 404
- Винницкая область - 69
- Волынская область - 124
- Днепропетровская область - 240
- Донецкая область - 186
- Житомирская область - 111
- Закарпатская область - 49
- Запорожская область - 207
- Ивано-Франковская область - 74
- Киевская область - 405
- Кировоградская область - 85
- Луганская область - 142
- Львовская область - 326
- Николаевская область - 327
- Одесская область - 446
- Полтавская область - 175
- Ровенская область - 159
- Сумская область - 149
- Тернопольская область - 150
- Харьковская область - 344
- Херсонская область - 141
- Хмельницкая область - 185
- Черкасская область - 302
- Черновицкая область - 151
- Черниговская область - 60
Напомним, что ранее в СНБО назвали главные свойства COVID-вакцины. Вакцины от коронавируса будут работать от восьми месяцев до двух лет, сообщили в Совете нацбезопасности и обороны.
Также сообщалось, что Степанов объяснил запрет продажи игрушек и одежды. Такие товары запретили продавать на период локдауна, чтобы сократить количество покупателей в магазинах, говорит министр.
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