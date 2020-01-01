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В Украине почти сотня COVID-смертей за день

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При этом количество украинцев, выздоровевших от коронавируса, больше, чем число заразившихся.
В Украине больше выздоровели, чем заболели коронавирусом
В Украине больше выздоровели, чем заболели коронавирусом
Twitter

В Украине уже 1115026 случаев коронавируса, из них накануне выявили 5011. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 10 января.

При этом выздоровели уже 791598 украинцев (накануне - 5 292), а скончались 19767 человек (накануне - 99).

Статистика коронавируса по регионам:

  • Киев - 404
  • Винницкая область - 69
  • Волынская область - 124
  • Днепропетровская область - 240
  • Донецкая область - 186
  • Житомирская область - 111
  • Закарпатская область - 49
  • Запорожская область - 207
  • Ивано-Франковская область - 74
  • Киевская область - 405
  • Кировоградская область - 85
  • Луганская область - 142
  • Львовская область - 326
  • Николаевская область - 327
  • Одесская область - 446
  • Полтавская область - 175
  • Ровенская область - 159
  • Сумская область - 149
  • Тернопольская область - 150
  • Харьковская область - 344
  • Херсонская область - 141
  • Хмельницкая область - 185
  • Черкасская область - 302
  • Черновицкая область - 151
  • Черниговская область - 60

Напомним, что ранее в СНБО назвали главные свойства COVID-вакцины. Вакцины от коронавируса будут работать от восьми месяцев до двух лет, сообщили в Совете нацбезопасности и обороны.

Также сообщалось, что Степанов объяснил запрет продажи игрушек и одежды. Такие товары запретили продавать на период локдауна, чтобы сократить количество покупателей в магазинах, говорит министр.

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Теги: Минздрав, МОЗ, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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