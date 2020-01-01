Жительница Днепра ранила бутылкой сотрудницу полиции

Она находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В Днепре правоохранители задержали местную жительницу, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранила бутылкой сотрудницу полиции. Об этом проинформировала пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

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Этот инцидент произошел 10 января на улице Дмитрия Яворницкого. За нарушение ПДД патрульные полицейские остановили автомобиль, которым управляла 29-летняя женщина. По внешним признакам она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина вела себя агрессивно, а когда правоохранители попробовали её задержать, бросила в них бутылку. В результате сотрудница полиции получила травмы.

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Злоумышленницу задержали. В отношении неё составлен административный протокол и открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа).

Ранее сообщалось, что в Киеве во время задержания пьяный мужчина, совершавшей насилие в отношении своей сожительницы и её несовершеннолетней дочери, сломал запястье полицейскому.