Всего спасли 14 человек, застрявших на канатной дороге в Сколевском районе.

В Карпатах снова авария кресельного подъемника: Людей снимала ГСЧС

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В Карпатах снова авария кресельного подъемника: Людей снимала ГСЧС

Во Львовской области спасатели сняли 14 человек с остановившегося кресельного подъемника на горе Захар Беркут. Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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“12 января в 10:00 вблизи с. Волосянка Сколевского района на горе Захар Беркут произошла остановка кресельного подъемника канатной дороги, на котором находилось 14 человек (все работники кресельного подъемника). Температура воздуха 2 градуса мороза“, - говорится в сообщении.

Уже в 10:35 спасатели сняли всех 14 человек с кресельного подъемника. От ГСЧС привлекались 5 человек и 1 единица техники.

Сейчас работники канатной дороги работают над возобновлением работы подъемника.

Напомним, аналогичный случай произошел 1 января возле поселка Славское во Львовской области. Тогда на канатной дороге в момент аварии находились 74 человека, в том числе 13 детей и три беременные женщины.