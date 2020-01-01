Украинцам разрешили въезд в Черногорию без теста на COVID-19

Власти Черногории разрешили въезд всем иностранцам без теста, а также междугороднее движение транспорта.

Черногория разрешила украинцам въезд без теста на COVID-19 Подробности

Черногория разрешила украинцам въезд без предъявления справки об отрицательном тесте на коронавирус. Об этом сообщает посольство Украины в Черногории во вторник, 12 января.

"Министерство здравоохранения Черногории вместе с Институтом общественного здоровья Черногории объявили об изменении действующих ограничений, связанных с распространением COVID-19: разрешен въезд в Черногорию всем иностранцам без теста; разрешено междугороднее движение", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее Польша изменила правила въезда для украинцев. Власти Польши изменили правила и режим въезда в страну, а также предоставили список категорий граждан, которые освобождаются от карантина.

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