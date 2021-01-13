В 2021 году в Украине появится санитарная авиация

До сих пор такая служба была только у Министерства обороны. Гражданские лица на нее рассчитывать не могли.

В феврале текущего года в Украине будет запущен проект единого аэромедицинского пространства. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время онлайн-брифинга в среду, 13 января.

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По его словам, в феврале и апреле Минздрав инициирует запуск двух пилотных проектов в аэродинамической эвакуации во Львове и Киеве. Гражданскую аэромедицинскую эвакуацию запустят после принятия соответствующего постановления Кабмином.

Проект будет предусматривать привлечение аэротехнических возможностей (судов авиационной системы МВД, в частности самолетов и вертолетов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции), которые круглосуточно будут дежурить вместе с бригадами службы экстренной медицинской помощи.

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По словам Степанова, аэромедицинская эвакуация будет использоваться в первую очередь при трансплантации сердца. Но ее намерены привлекать и для срочной перевозки пациентов, требующих неотложной помощи. Например, с острой задержкой кровообращения, тяжелыми ожогами, травмами позвоночника, травматическими ампутациями конечностей, черепно-мозговыми травмами и т.п.

Аэромедицинскую эвакуацию смогут проводить в случае массовых поражений, стихийных бедствий и если пациенты получили травму вследствие утопления, падения с высоты, ДТП, схода снежных лавин и оползня, - добавил министр.

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Министр подчеркнул, что реализация пилота во Львовской области предусматривает охват горных районов Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой области. Он отметил, что все члены бригады для участия в пилотном проекте должны успешно пройти курсы по специализированным реанимационным мерам, а их отбор будет осуществляться на конкурсной основе. В каждом отобранном для пилотного проекта регионе будут 24/7 дежурить экипажи и медицинские бригады.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МОЗ стал потенциальным донором костного мозга. Максим Степанов подписал меморандум между Министерством здравоохранения, представителями украинского реестра доноров костного мозга и Всеукраинской платформой донорства.