Во Львове метадон варили в университетской лаборатории

Производство наркотиков наладил заведующий вузовской лабораторией.

Львовская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четырех участников организованной преступной группы, которые наладили изготовление метадона в лаборатории одного из львовских вузов. Об этом информирует Офис Генерального прокурора Украины.

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По данным следствия, системное производство метадона в стенах вуза наладил заведующий лабораторией. В дальнейшем наркотик реализовывали по всей территории Украины.

Реализацией занимались остальные трое участников группы, среди которых владелец и работники кальян-бара во Львове. Метадон реализовывали в самом баре, а также через Интернет-магазин, отправляя по почте по предварительной предоплате.

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В августе 2020 года во время передачи очередной партии изготовленной “продукции“ организатора и трех участников группировки задержали.

В целом задокументирована причастность обвиняемых к 25-ти эпизодам противоправной деятельности, в частности к изготовлению и сбыту метадона общим весом более 4,5 кг. Стоимость такого количества на черном рынке составляет около 2,7 млн грн.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ перехватила более тонны героина на 2,3 млрд гривен. Во Львов наркотики попали из Турции через Одессу. Их планировали отправить в Евросоюз.