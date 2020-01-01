В МОЗ оценили вероятность появления COVID-вакцины Pfizer в Украине

Приоритетом является вакцинация групп риска, поэтому государство будет выкупать все возможные объемы вакцины.

Если COVID-вакцину Pfizer зарегистрируют в рамках инициативы COVAX, ее разрешат для рыночного оборота, но это не значит, что она появится на рынке, так как количество доз ограничено. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Интерфакс-Украина в четверг, 14 января.

"Предоставит возможность (регистрация - ред.), но вероятность, что Pfizer будет завозить для рыночного оборота, нулевая - у них нет таких запасов вакцины. У них очереди стоят и от стран, и от самого COVAX. Здесь все уже выкупили заранее - дистрибьюторы не смогут прийти и купить", - сказал Ляшко.

При этом не исключено, что вакцина все же будет доступна для рынка, но какого именно производителя, Ляшко не уточнил.

Сейчас для государства приоритетом является вакцинация групп риска, поэтому государство будет выкупать все возможные объемы вакцины, резюмировал замминистра.

Напомним, что украинцам будут выдавать международный сертификат о вакцинации. Планируется, что такой документ будет выдавать каждый семейный врач, однако, механизм еще прорабатывается.

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