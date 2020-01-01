Кнопкодавство в раде: Нардеп Иванчук оказался под следствием

За неперсональное голосование в парламенте теперь действует уголовная ответственность.

Офис генпрокурора (ОГП) открыл уголовное производство против народного депутата Андрея Иванчука по подозрению в неперсональном голосовании. Об этом говорится в письме ОГП, которое получило движение “Честно“.

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“Движение ЧЕСТНО получило от ОГП письмо о том, что первый заместитель генпрокурора Роман Говда по нашему заявлению внес в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении Иванчуком уголовного правонарушения по ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины (Осуществление народным депутатом на пленарном заседании Верховной Рады голосования вместо другого народного депутата)“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование по данному производству будет осуществлять Государственное бюро расследований.

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По данным активистов, мажоритарщик из Ивано-Франковской области, член депутатской группы “Доверие“ Иванчук 5 ноября 2020 года нарушил требования относительно персонального голосования в Верховной Раде. По наблюдениям “Честно“, это - второй народный депутат, который прибегнул к кнопкодавству после его криминализации в январе 2020-го, первым был Владислав Поляк.

Напомним, ранее Разумков анонсировал законопроект по кнопокодавству. Документом усилится ответственность, уголовная и финансовая, за неперсональные голосования.