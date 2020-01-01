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Полиция провела обыски в Николаевском горсовете

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Обыскивали также квартиры чиновников.
Обыск в Николаевском горсовете
Обыск в Николаевском горсовете
facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/

Сегодня, 15 января, правоохранители обыскали Управление капитального строительства Николаевского горсовета в рамках расследования уголовного дела о растрате бюджетных денег в размере 1 миллиона гривен. Об этом в Facebook проинформировала пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

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Кроме того, сотрудники полиции провели обыски по месту жительства чиновников Управления, в офисных помещениях строительной организации, а также по месту жительства её руководителей. 

Уголовное дело открыто по ч. 2 ст. 191 УК Украины. Она предусматривает до пяти лет лишения свободы. Правоохранители проверяют достоверность данных про фактические объемы выполненных строительных работ, которые отмечены в отчетной документации, а также, была ли завышена стоимость строительных материалов и работ.

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Ранее стало известно, что правоохранители разоблачили чиновницу АМКУ, которая вымогала 4 млн. грн. взятки. Её задержали во время получения первой части взятки.

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Теги: горсовет, обыск, полиция, Николаевская область
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