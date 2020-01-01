Полиция провела обыски в Николаевском горсовете

Обыскивали также квартиры чиновников.

Сегодня, 15 января, правоохранители обыскали Управление капитального строительства Николаевского горсовета в рамках расследования уголовного дела о растрате бюджетных денег в размере 1 миллиона гривен. Об этом в Facebook проинформировала пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

Читай также: Хищение 81 млн грн: Дело Татарова передано в СБУ

Кроме того, сотрудники полиции провели обыски по месту жительства чиновников Управления, в офисных помещениях строительной организации, а также по месту жительства её руководителей.

Уголовное дело открыто по ч. 2 ст. 191 УК Украины. Она предусматривает до пяти лет лишения свободы. Правоохранители проверяют достоверность данных про фактические объемы выполненных строительных работ, которые отмечены в отчетной документации, а также, была ли завышена стоимость строительных материалов и работ.

Читай также: ГБР задержало на взятке своего же сотрудника и полицейского

Ранее стало известно, что правоохранители разоблачили чиновницу АМКУ, которая вымогала 4 млн. грн. взятки. Её задержали во время получения первой части взятки.