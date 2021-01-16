Скандал с иконой: в Боснии обвинили Кулебу в некомпетентности

Милорад Додик призвал главу МИД Украины "прекратить играть в Twitter-дипломатию" и потребовал предоставить данные по иконе.

Глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик обвинил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в некомпетентности и в том, что МИД Украины продолжает "ложные обвинения" по поводу иконы. Об этом в субботу, 16 января, сообщает Балканский обозреватель.

Отмечается, что соответствующее заявление офиса Додика стало очередным этапом скандала вокруг иконы, подаренной сербским представителем в президиуме БиГ главе МИД РФ Сергею Лаврову 14 декабря прошлого года.

Так, офис Додика требует, в ответ на "продолжающиеся ложные обвинения" министра иностранных дел Украины, предоставить доказательства о праве собственности Украины на икону.

"Офис прямо просил посольство Украины предоставить все юридически обоснованные факты и доказательства, подтверждающие принадлежность иконы Украине, а также все доказательства того, что указанная икона была отчуждена, включая информацию о способе отчуждения, времени, месте и владельцах", - говорится в специальном заявлении офиса представителя сербов в Президиуме БиГ. При этом офис Додика подчеркивает, что Украина не предоставила такую информацию.

"Обосновывать обвинения на основе неверно интерпретируемых статей в СМИ, а затем публично заявлять о лжи и выдвигать обвинения - это демонстрация аматорства и отсутствия базовых знаний в области права, международных отношений и дипломатии", - добавляют в заявлении.

Офис Додика призвал Дмитрия Кулебу "прекратить играть в Twitter-дипломатию" и действовать "в соответствии с международным правом и конвенциями".

Додик настаивает, что историю об иконе сфабриковали в Боснии, и что Украина никогда не поднимала вопрос о ее исчезновении.

Напомним, Милорад Додик заявил, что вернет Киеву старинную икону, только если Украина докажет, что раньше искала ее.

В ответ МИД Украины напомнило Додику о Конвенции 1970 года о предотвращении незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, а также потребовали возврата культурной ценности без всяких условий.

Как сообщалось, на 300-летней иконе стоит печать, подтверждающая принадлежность ее Советской Украине. Медиа также процитировали Додика, который заявил, что икона была "найдена в Луганске".

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