В МОН рассказали, когда дети вернутся в школу

Глава Минобразования высказал понимание родителям школьников младших классов, которые вынуждены выбирать между работой и необходимостью помогать детям с учебой.

Учащиесямладших классов после завершения карантина смогут вернуться к полноформатному обучению. Об этом в субботу, 16 января, сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

"Вопрос, который чаще всего слышу в течение последней недели, звучит примерно так: "Вернутся ли дети в школу и когда это произойдет?". Особенно он актуален для родителей учеников 1-4 классов, которые сейчас оказались в сложной ситуации выбора между работой и необходимостью помогать детям с учебой. Моя позиция по этому поводу уже была озвучена. Я считаю, что по крайней мере младшие классы после завершения карантина могут вернуться к полноформатному обучению", - написал Шкарлет.

Он также отметил, что старшая школа при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации в стране сможет проводить обучение по смешанной форме.

Шкарлет подчеркнул, что МОН и МОЗ находятся в постоянной коммуникации. И частично возвращать детей к привычному формату обучения возможно будет тогда, когда медицинская система сообщит о способности сдерживать эпидемические волны.

Ранее сообщалось, что в Украине школы подключают к сервисам электронных журналов и дневников.

Напомним, в МОН дали рекомендации школам из-за карантина. В связи с локдауном учебным заведениям предложили сделать каникулы в январе, а также организовать дистанционное обучение.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet