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В Крыму усохло семь водохранилищ

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Практически не осталось воды в Балановском, Аянском, Старокрымском, Загорском и Тайганскогом, Партизанском и Симферопольском водохранилищах.
В Крыму пересыхают водохранилища
В Крыму пересыхают водохранилища
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В Крыму количество водохранилищ, которые достигли "мертвого" объема, выросло с пяти до семи. Об этом в субботу, 16 января, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на так называемое "Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма".

Так, в Балановском, Аянском, Старокрымском, Загорском и Тайганскогом, Партизанском и Симферопольском водохранилищах практически не осталось воды.

В конце 2020 году в Симферопольском водохранилище был более высокий уровень воды, как и в Партизанском.

 

Cмотрите фотогалерею: В Крыму усохло семь водохранилищ

 

В начале недели сообщалось, что в Крыму полностью пересохло Аянское водохранилище.

Перед этим в Крыму были вынуждены прекратить начатый в ноябре водозабор из озера в карьере Инкермана под Севастополем, поскольку там закончилась вода.

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Теги: Крым, вода, водоснабжение, водохранилище., аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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