В Крыму усохло семь водохранилищ
В Крыму количество водохранилищ, которые достигли "мертвого" объема, выросло с пяти до семи. Об этом в субботу, 16 января, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на так называемое "Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма".
Так, в Балановском, Аянском, Старокрымском, Загорском и Тайганскогом, Партизанском и Симферопольском водохранилищах практически не осталось воды.
В конце 2020 году в Симферопольском водохранилище был более высокий уровень воды, как и в Партизанском.
Cмотрите фотогалерею: В Крыму усохло семь водохранилищ
В начале недели сообщалось, что в Крыму полностью пересохло Аянское водохранилище.
Перед этим в Крыму были вынуждены прекратить начатый в ноябре водозабор из озера в карьере Инкермана под Севастополем, поскольку там закончилась вода.
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