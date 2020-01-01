Около 40 граждан не могут вернуться в Украину из-за карантина
С начала действия карантинных ограничений в мире, которые были объявлени из-за пандемии коронавиурсной инфекции, в Украину вернулись 288 тысяч 647 украинцев. В то же время четыре десятка украинцев не могут вернуться на родину из других стран, сообщила пресс-служба МИД. Об этом в субботу, 16 января, пишет Слово и Діло.
По данным ведомства, по состоянию на 15 января 2021 остаются за рубежом около 40 граждан Украины, которые не успели или по каким-то причинам не смогли вернуться в страну из-за пандемии. В министерстве отметили, что им предоставляется вся необходимая консульско-правовая помощь.
Напомним, Минздрав обновил список стран красной и зеленой зон - с учетом последних данных по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения.
Также в ЦОЗ пояснили, кому можно не соблюдать самоизоляцию после поездки за границу.
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