Около 40 граждан не могут вернуться в Украину из-за карантина

Более 288 тысяч украинцев смогли вернуться домой из-за рубежа за время пандемии коронавирусной инфекции.

С начала действия карантинных ограничений в мире, которые были объявлени из-за пандемии коронавиурсной инфекции, в Украину вернулись 288 тысяч 647 украинцев. В то же время четыре десятка украинцев не могут вернуться на родину из других стран, сообщила пресс-служба МИД. Об этом в субботу, 16 января, пишет Слово и Діло.

По данным ведомства, по состоянию на 15 января 2021 остаются за рубежом около 40 граждан Украины, которые не успели или по каким-то причинам не смогли вернуться в страну из-за пандемии. В министерстве отметили, что им предоставляется вся необходимая консульско-правовая помощь.

Напомним, Минздрав обновил список стран красной и зеленой зон - с учетом последних данных по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения.

Также в ЦОЗ пояснили, кому можно не соблюдать самоизоляцию после поездки за границу.

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