В УЗ изменят правила провоза багажа и идентификации пассажиров

Сейчас на "Укрзализныце" действуют старые нормы и правила, которые пока не успели отменить.

АО Укрзализныця планирует упростить требования к предъявляемым для посадки в вагон документам, заявил глава компании Владимир Жмак. Об этом в субботу, 16 января, пишет Интерфакс-Украина, со ссылкой на программу "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" .

"Мы в ближайшее время примем решение об упрощении требований к документам, предъявляемым пассажиром. Мы будем говорить о том, что "Дия" будет действовать, ксерокопия документа тоже будет достаточным основанием для допуска пассажира в вагон", - сообщил Жмак.

Кроме того, Укрзализныця будет усиливать контроль за соблюдением норм провоза багажа пассажирами.

"Сейчас мы будем уделять больше внимания тому, чтобы действующие нормы выполнялись. Потому что провоз неоплаченного багажа также наносит нам убытки",- заявил глава компании.

Жмак также подчеркнул, что осуществление контроля за провозом багажа входит в обязанности проводника, кроме того, за соблюдение этой нормы ответственен и начальник поезда.

Отметим. финплан УЗ на 2021 предусматривает повышение цен на билеты в поездах ежемесячно на 2%, начиная с марта.

В Украине стартовала структурная реформа Укрзализныци.

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