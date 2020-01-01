В Карпатах объявлена снеголавинная опасность
В Закарпатской области на высокогорье восточной части региона сохраняется занчительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По прогнозам Укргидрометцентра, 17-18 января, в связи с удержанием значительных низких температур воздуха, на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении спасателей.
Ранее сообщалось, что Минздрав и Нацполиция проверят горнолыжные курорты в Карпатах на соблюдения условий жесткого карантина.
Также, в Карпатах спасатели нашли заблудившегося туриста после суток поисков - 25-летний львовянин сбился с пути при восхождении на гору Поп Иван Мармарошский.
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