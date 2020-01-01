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ЦИК подсчитала проголосовавших на довыборах в трех городах

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В воскресенье повторное голосование на выборах мэров проходило в трех городах - Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.
Стали известны данные по явке избирателей на повторных выборах мэров в трех городах
Стали известны данные по явке избирателей на повторных выборах мэров в трех городах
Укринформ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назвала окончательную явку на повторных выборах городских глав в трех городах. Наиболее активными были избиратели в Броварах. Об этом в понедельник, 18 января, ЦИК сообщила на своей странице в Facebook.

Так, по состоянию на 20.00, явка была следующей:

  • Бровары - 43,02%
  • Новгород-Северский - 41,48%
  • Борисполь - 30,15%

Напомним, в воскресенье, 17 января повторное голосование на выборах мэров проходило в трех городах - Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.

Перевыборы мэра и горсовета в Броварах городская ТИК назначила 23 ноября. Киевский окружной административный суд 9 ноября признал выборы в городе такими, что не состоялись. Апелляционный суд 11 ноября подтвердил это решение.

Проведение повторных выборов мэров в Борисполе и Новгород-Северском обусловленные смертью победителей избирательной гонки.

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Теги: Выборы, ЦИК, Борисполь, местные выборы, голосование, Бровары, Черниговская область
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Источник: korrespondent.net

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