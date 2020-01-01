Киевский суд оправдал скандального "догхантера" Святогора

Считается, что он убил несколько тысяч бродячих собак.

Шевченковский районный суд Киева сегодня, 18 января, вынес оправдательный приговор Алексею Святогору, который замучил несколько тысяч собак. Соответствующие видео разместили в Сети.

Читай также: Взрыв в Киеве: граната была в почтовом ящике догхантера

"Признать невиновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 300 УК Украины, оправдать Святогора Алексея в связи с недоказанностью, что в действиях обвиняемого есть состав уголовных преступлений", - говорится в решении суда.

Сам "догхантер" свою вину в суде не признал, заявив, что не понимает, в чем его обвиняют.

Уголовное производство в отношении Святогора было открыто по ч. 2 и ч. 3 ст. 300 УК Украины - изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости.

Читай также: Живодер Алексей Святогор арестован на два месяца

Святогор на своих страницах в социальных сетях рассказывал о том, как он убивает бродячих собак. Считается, что он убил несколько тысяч животных.

Ранее мы сообщили, что в 2019 году возле одной из киевских станций метро на Святогора напали неизвестные. Врачи потом диагностировали, что у него вдавленный перелом лобной кости.