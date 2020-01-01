Власти готовятся к введению ковид-паспортов

Пока всех привитых от коронавируса украинцев будут заносить в электронную систему министерства здравоохранения украині.

Главный санитарный врач Украины сообщил, что власть готовится к введению так званых паспортов вакцинации, в которых будет отметка о прививке человека от коронавиурсной инфекции нового типа. Об этом во вторник, 19 января, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, пока всех привитых будут регистрировать в специальной электронной системе МОЗ.

"Когда на международном уровне введут обязательные паспорта вакцинации, украинские врачи смогут оперативно выдать справку о прививках", - подчеркнул Ляшко.

Также, по словам главного санитарного врача, правительство делает все возможное, чтобы вакцинировать население Украины от 18 лет бесплатно двумя дозами вакцины.

Ранее глава МОЗ Максим Степанов отметил, что, с большой вероятностью, вакцина от коронавирусной инфекции поступит в Украину уже в феврале.

Напомним, в Венгрии центр здравоохранения и электронная база медуслуг EESZT разработали мобильное приложение, фиксирующее "коронавирусную историю" граждан.

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